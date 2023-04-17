لابورتا يرد على "أعنف" هجوم ضد برشلونة ويهاجم رئيس رابطة "لا ليغا" وريال مدريد: نادي النظام

شفق نيوز/ خرج جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني في مؤتمر صحفي عاصف للرد على الاتهامات الموجهة الى النادي بخصوص قضية نيغريرا، وتضامن غريمه ريال مدريد في القضية، والذي وصفه بأنه "نادي النظام في إسبانيا"، وأنه استفاد دائمًا من التحكيم.

جوان لابورتا بدأ المؤتمر الصحفي مباشرة بالحديث عن قضية نغريرا، وقال رئيس برشلونة في بداية حديثه: "قضية نيغريرا لا يجب أن تكون مسؤولية مجلس الإدارة الحالي، هذا النادي كان نموذجًا للعب النظيف وللقيم الرياضية العالية".

وأضاف: "لكن علينا أن نتحدث عن الفضيحة التي حدثت خلال الشهرين الماضيين لقد كنا نعاني من حملة عنيفة ضد سمعتنا، وليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع: "برشلونة هو كيان يتبع القيم، نحب الفوز، لكننا بطريقة نحبها، نريد الفوز من خلال اللعب بشكل جيد وليس من خلال المساعدة التحكيمية، لدينا منتقدون يحاولون تقويض صورتنا ومكانتنا، لكنهم لم يحققوها أبدًا ولن يحققوها أبدًا. لن تمنع أي حملة تشهير برشلونة من الاستمرار في أن يكون مؤسسة مرجعية في الرياضة العالمية ومن أن يحبها ملايين الكتالونيين والأشخاص من بقية العالم".

وأردف: "لقد قلت بالفعل عندما ظهرت قضية نيغريرا أنها لم تكن مصادفة، لقد كلفت متخصصين ومكتبًا خارجيًا لإعداد تقرير، الآن لدي المزيد من المعلومات ويمكنني تأكيد أن نادي برشلونة لم يسبق له تنفيذ أي إجراء يكون غرضه أو نيته غش المنافسة للحصول على ميزة رياضية، ولم تتمكن وكالة الضرائب من إثبات أن المدفوعات التي تم دفعها يمكن أن تؤثر على أي نتيجة، ولم يتمكنوا من إثبات ذلك لأنه كان غير ممكن".

وأكمل: "الفواتير مفصلة عن طريق التحويل المصرفي وموثقة في حسابات النادي، لم تكن هناك نية لإخفاء أي شيء، التقارير الرياضية التي تم التكليف بها كانت شفافة".

وشدد رئيس برشلونة: "سيكون النادي هو الضحية إذا كان الأمر أن بعض الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الخاصة لديهم بعض الاهتمام في الاستفادة، سيكون برشلونة شخصًا متضررًا".

وتابع: "دعونا ندع العدالة تعمل، لها أوقاتها التي يجب احترامها، يجب إثبات الاتهامات أمام محكمة العدل، نحن نعيش في دولة القانون مع مبدأ افتراض البراءة الذي لم يكن لدى برشلونة، مع الإعدام خارج نطاق القانون بدون محاكمة ألقى باللوم علينا قبل أن يحكم علينا، هناك أشخاص أظهروا قدرًا كبيرًا من عدم المسؤولية بطريقة لا تطاق، في هذه القضية من الواضح ما يريدون أن يولد الطفل ميتًا".

هجوم على رئيس رابطة الدوري الإسباني وإشادة بـ"فيفا"

لابورتا قرر الرد على التصريحات العديدة التي أطلقها خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قائلًا: "هنا أريد أن أذكر رئيس رابطة لا ليغا، أطلب منه إنهاء الجدل اللفظي الذي لا يفيد المنظمة التي يمثلها".

وأضاف: "على العكس من ذلك أود أن أشكر سلوك لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، وجياني إنفانتينو رئيس فيفا، وكل الذين انتظروا محاكمة القضية دون تعريض برشلونة للإعدام خارج نطاق القانون".

وأردف: "يريدون تدمير أحد أعمدة كتالونيا مثل نادي برشلونة، بعض مجالات القوة لا تؤيد أن النادي عبارة عن منصة كتالونية منفتحة على العالم".

وأكمل: ""ستواصل إدارتنا القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سمعة النادي ونحتفظ بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، يمكن أن يكون التعويض الذي نطلبه فلكيًا".

لابورتا: ريال مدريد لطالما كان نادي النظام في إسبانيا واستفاد دائمًا من التحكيم

لابورتا تطرق خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن تضامن ريال مدريد في قضية نيغريرا، كونه أحد المتضررين في القضية، حيث شن رئيس برشلونة هجومًا عنيفًا وحادًا على النادي الملكي.

وقال لابورتا: "الكل يعرف أن ريال مدريد هو نادٍ مفضل تاريخيًا بأخطاء التحكيم، هو نادي النظام في إسبانيا.

وأضاف: "لمدة سبعة عقود، كان رئيس لجنة الحكام شريكًا سابقًا لمدريد أو لاعبًا سابقًا أو مديرًا سابقًا، لمدة 70 عامًا، أولئك الذين عينوا الحكام الذين اضطروا إلى تحقيق العدالة".

وأردف: "قضية نيغريرا ليست قضية فساد رياضي، يعتقد ريال مدريد أنه تعرض للأذى، إنهم من أضر بكرة القدم لعقود".

وتابع: "أن يظهر ريال مدريد هذا النهج في أفضل فترة لنادينا هو نكتة كبرى، ونأمل أن تكشفهم هذه المحاكمة".

وأكمل: "لم يحدث ذلك عن طريق الصدفة، لم نرضخ للاتفاق الخاص بـ"CVC"، لكننا راهننا على المصالح الأخرى التي أفادتنا أكثر، ليس من قبيل الصدفة أن حدث هذا عندما بدأنا نتعافى، لقد تم تشجيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الانضمام إلى إعدام برشلونة خارج نطاق القانون، وكأن ذلك صدفة عندما أظهرنا إرادتنا لتغيير المنافسة الأوروبية".

واختتم لابورتا حديثه قائلًا: "إنه أعنف هجوم ضد نادينا.، أطلب أكثر من أي وقت مضى أن يتحد جمهور برشلونة في الدفاع عن نادينا ونموذج ملكيتنا حتى لا يزعزعوا استقرارنا".