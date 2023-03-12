لابورتا ردا على تدخل "الريال" قضائياً: برشلونة ضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع

شفق نيوز / رد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، اليوم الأحد، على إعلان ريال مدريد تحركه قضائيا ضد النادي الكتالوني، في قضية الفساد المتعلقة بـ خوسيه ماريا نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الليجا.

وأدان مكتب المدعي العام في إسبانيا، نادي برشلونة في قضية الفساد وتقديم دفعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا نيجريرا.

وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، اليوم الأحد، عن مشاركته في الشكوى المقدمة من المدعي العام ضد برشلونة، بمجرد فتح القاضي الباب أمام الأطراف المتضررة.

وكتب خوان لابورتا، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمهور برشلونة كونوا هادئين .. برشلونة بريء من الاتهامات، وضحية حملة ضد شرفه يشارك فيها الجميع الآن. لا مفاجأة في ذلك".

وأضاف رئيس برشلونة: "سندافع عن برشلونة ونظهر براءة النادي، وسيتعين على الكثيرين تصحيح ما فعلوه".