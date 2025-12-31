كأس أفريقيا.. الجزائر تتأهل إلى ثمن النهائي والسودان يصطدم "بأسود التيرانغا"

شفق نيوز- الرباط

اختتم منتخب الجزائر مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، بفوز مستحق على غينيا الإستوائية (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

ووقع على ثلاثية "محاربي الصحراء" كل من اللاعبين: زين الدين بلعيد، وفارس شعيبي، وإبراهيم مازة في الدقائق (19، 25، 32) على الترتيب، بينما سجل الغيني إيميليو نسوي لوبيز هدف بلاده الوحيد بحلول الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وحقق منتخب الجزائر انتصاره الثالث على التوالي، وتأهل بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط إلى الدور ثمن النهائي لبطولة القارة السمراء، وسيواجه فيه منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مولاي الحسن أيضاً.

في المقابل تعرض منتخب غينيا الإستوائية للهزيمة الثالثة على التوالي، وودع البطولة من دون أن يحصل على أي نقطة.

يذكر أن المنتخب الجزائري يبحث عن اللقب الثالث في المسابقة الأفريقية بعد تتويجه سابقاً بنسختي عامي 1990 و2019.

إلى ذلك، أنهى منتخب السودان مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، بالخسارة أمام بوركينا فاسو (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

وسجل هدفي "الخيول" كل من اللاعبين: لاسينا تراوري، وأرسين كواسي في الدقيقتين (16، 85) على الترتيب.

واحتل منتخب السودان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة وتأهل كأحد أفضل ثالث إلى الدور ثمن النهائي لبطولة القارة السمراء، وسيواجه فيه منتخب السنغال بطل المجموعة الرابعة، في طنجة.

بينما احتل منتخب بوركينا فاسو المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط، وسيواجه ساحل العاج أو الكاميرون في مراكش.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة (E) لكأس إفريقيا 2025:

1- الجزائر – 9 نقاط

2- بوركينا فاسو – 6 نقاط

3- السودان – 3 نقاط

4- غينيا الإستوائية – من دون نقاط.