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كأس آسيا للشباب.. الكويت أرضاً لاستضافة مجموعة العراق  

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-14T14:15:13+0000
كأس آسيا للشباب.. الكويت أرضاً لاستضافة مجموعة العراق  

شفق نيوز/ أبرق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسالة إلى إتحاد الكرة العراقي يبلغه فيها اختيار دولة الكويت أرضاً لمباريات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا للشباب التي تضم منتخبات العراق وأستراليا والكويت والهند.

وأبلغ، مصدر في اتحاد الكرة العراقي، وكالة شفق نيوز، أن الآسيوي قد حدد الفترة من 14 إلى 18 / تشرين الأول/ أكتوبر المقبل  موعدًا لانطلاق مباريات المجموعة.

وسيلتقي المنتخب العراقي للشباب في مباراته الأولى نظيره الهندي بتاريخ الرابع عشر من الشهر المقبل في ملعب جابر الأحمد الدولي، بينما سيواجه نظيره الكويتي في السادس عشر من الشهر نفسه في استاد جابر الأحمد الدولي، فيما يختتم العراق مبارياته بمواجهة أستراليا في ملعب جابر الأحمد الصباح الدولي.

يذكر أن بطل المجموعة سيتأهل إلى نهائيات كأس آسيا مباشرةً بالإضافة إلى أفضل خمسة ثواني من المجاميع المشاركة في التصفيات الآسيوية للمشاركة في النهائيات   التي ستستضيفها  أوزبكستان العام المقبل.

 

 

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