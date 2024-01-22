كأس آسيا.. قطر تواجه الصين لتأكيد الصدارة وطاجيكستان ولبنان يبحثان عن فرصة اخيرة

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من منافسات كأس آسيا 2023، الجارية احداثها في قطر باقامة مباراتين، تجمع الاولى المنتخب القطري مع نظيره الصيني عند الساعة السادسة مساءً على ستاد خليفة الدولي.

ويتصدر المنتخب القطري المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يأتي في المركز الثاني منتخب الصين بنقطتين، وفي المركز الثالث منتخب طاجيكستان بنقطة وبنفس الرصيد للمنتخب اللبناني.

وضمن منتخب قطر تأهله رسمياً لدور الـ 16 بعد فوزه في أول مباراتين وتحقيقه العلامة الكاملة بـ 6 نقاط.

كما يلتقي اليوم الاثنين في نفس التوقيت، منتخبا طاجيكستان ولبنان على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ويتطلع المنتخبان لتحقيق الفوز الأول لهما في بطولة كأس آسيا قطر 2023 .

وكان منتخب طاجيكستان قد تعادل في مباراته الأولى أمام الصين بدون أهداف، وخسر في الجولة الثانية أمام المنتخب القطري بهدف دون رد، ويمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط وضعته في المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف المنتخب القطري متصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، والمنتخب الصيني في المركز الثاني برصيد نقطتين.

في حين يحتل المنتخب اللبناني المركز الرابع في المجموعة نفسها برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل أمام الصين في الجولة الماضية دون أهداف، وخسارة في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب القطري بثلاثية نظيفة.

ويتمسك كلا المنتخبين بالفرصة الأخيرة من أجل التأهل لدور الستة عشر، لذا سيحاول كل منهم تقديم أفضل ما لديه، من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ويطمح منتخب طاجيكستان لحصد بطاقة التأهل التي ستكون تاريخية بالنسبة له في حال تحقيقها بشكل رسمي، لأنها المشاركة الأولى له في النهائيات القارية.