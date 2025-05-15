كأس آسيا تحت 23 عاما.. العراق في التصنيف الأول بالتصفيات
شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،
يوم الخميس، أن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما، ستقام يوم 29 أيار/ مايو الجاري.
وجاء منتخب العراق في التصنيف الاول، بينما
تُقام التصفيات من 1 إلى 9 أيلول/ سبتمبر 2025، على أن تُستضيف السعودية
النهائيات.
وضم التصنيف الأول، كل من: أوزبكستان، اليابان،
العراق، كوريا الجنوبية، فيتنام، أستراليا، قطر، تايلاند، الأردن، طاجيكستان،
الإمارات.
والتصنيف الثاني، فيه: إندونيسيا، الكويت،
إيران، تركمانستان، ماليزيا، الصين، البحرين، فلسطين، سوريا، اليمن، كمبوديا.
والتصنيف الثالث: ميانمار، سلطنة عمان،
سنغافورة، قيرغيزستان، الهند، لبنان، لاوس، تيمور الشرقية، تايبيه الصينية، هونغ
كونغ، الفلبين.
والتصنيف الرابع: أفغانستان، بنغلاديش،
منغوليا، غوام، باكستان، ماكاو، نيبال، بروناي، سريلانكا، بوتان، جزر ماريانا
الشمالية.