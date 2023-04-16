كأس الملك سلمان.. 6 لاعبين يغيبون عن تشكيلة "الصقور" في لقائه مع الشباب السعودي

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي القوة الجوية عن قائمة غيابات فريقها الكروي، يوم الأحد، خلال مباراته أمام الشباب السعودي في دور الإياب لبطولة كأس الملك سلمان للاندية العربية.

وقال مدير الفريق احمد خضير، لوكالة شفق نيوز، ان "ستة لاعبين أساسيين ومن أعمدة الفريق سيغيبون عن مباراة القوة الجوية اليوم امام الشباب السعودي لاسباب مختلفة".

وبين ان "اللاعبين حسن رائد، وحسين جبار، ومحمد جمعة، سيغيبون بسبب الاصابة، وكرار نبيل بسبب وعكة صحية مفاجئة، وعلاء مهاوي لمنحه راحة، وكاظم رعد لالتحاقه بمنتخب شباب العراق".

واشار الى ان "الفريق يمتلك بدلاء جيدين بإمكانهم تعويض الغيابات الستة والفريق بشكل عام يتمتع بمعنويات عالية للقاء اليوم".

ويلتقي فريق القوة الجويّة مع مضيفه الشباب السعودي على ملعب فيصل بن فهد عند الساعة العاشرة مساءً.

وسيرتدي فريق القوة الجوية الزي الأزرق الكامل، وحارس المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي فريق الشباب السعودي اللون الابيض، وحارس المرمى اللون العنابي.