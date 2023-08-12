كأس الملك سلمان.. بأقدام رونالدو النصر يتوج بأول لقب عربي

شفق نيوز/ توّج فريق النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال فريق الهلال السعودي 2-1، والتي جرت على ملعب الملك فهد، بالطائف اليوم السبت.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وفي الوقت الإضافي سجل النصر هدفه الثاني ليتوج باللقب بعشرة لاعبين.

وجاء هدف الهلال في الدقيقة 52 عن طريق ميشيل ديلجادو، وطرد حكم اللقاء لاعب النصر عبدالاله العمري بعد اشهار البطاقة الحمراء بوجهه في الدقيقة ليكمل المباراة بعشرة لاعبين 71، ورغم النقص العددي للنصر تمكن كريستيانو رونالدو من تعديل النتيجة في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 98 سجل رونالدو هدفاً ثانيا للنصر.

وتأهل النصر إلى النهائي بعد فوزه على فريق الشرطة العراقي بهدف وحيد من ركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو، بينما تأهل الهلال بفوز كبير على الشباب بنتيجة 3-1.