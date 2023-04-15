كأس الملك سلمان.. القوة الجوية يلاقي الشباب السعودي غداً باللون الأزرق الكامل

شفق نيوز/ عُقد المؤتمر الفني الخاص لمباراة فريقي القوة الجويّة والشباب السعودي، مساء اليوم السبت، للقاء الإياب ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم غد الأحد في ملعب فيصل بن فهد عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

وسيرتدي فريق القوة الجوية اللون الأزرق الكامل، بينما سيكون حارس المرمى باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الشباب السعودي اللون الأبيض، ويرتدي حارس المرمى اللون العنابي.

وتعادل فريق القوة الجوية مع الشباب السعودي بهدف لمثله في دور الذهاب في المباراة التي جرت في البصرة.