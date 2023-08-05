كأس الملك سلمان.. الشرطة والسد وجهاً لوجه من يبلغ مربع الذهب؟

شفق نيوز / يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالسعودية، في تمام الساعة السادسة من عصر يوم السبت، مباراة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين، تجمع الشرطة العراقي والسد القطري في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وواجهت الأندية العراقية نادي السد القطري، في 10 مناسبات، انتهت 5 منها لصالح الأندية العراقية، مقابل 5 انتصارات للسد.

أكبر فوز للأندية العراقية، كان بنتيجة: 4-1 للنجف و 3-0 للرشيد، في حين كان أكبر فوز للسد : 3-0 على القوة الجوية.

وأكثر نادٍ تحقيقا للفوز، هما النجف والرشيد في مباراتين، بينما أكثر نادٍ خسر أمام السد، هو القوة الجوية ثلاث مرات.

كما أن أكثر نادٍ تعادلاً أمام السد، هو الطلبة بواقع مباراتين، في حين أكثر نادٍ واجه السد، هو الرشيد والجوية في أربع مناسبات.

يشار إلى أن نادي النجف العراقي، هو النادي الوحيد الذي حقق الفوز داخل قطر، كما أن أكثر مباراة شهدت أهداف، هي مواجهة السد مع الطلبة، التي انتهت بنتيجة التعادل الايجابي ثلاثة أهداف لكل فريق.