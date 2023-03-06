"كأس الملك سلمان".. الشرطة العراقي يفتتح مبارياته بمواجهة الترجي التونسي

شفق نيوز/ وضعت قرعة دور المجموعات من كأس الملك سلمان للاندية فريق الشرطة العراقي في المجموعة الأولى الى جانب الترجي التونسي والاتحاد السعودي مع متأهل واحد من بين (الهلال والسوداني والمنامة البحريني والصفاقسي التونسي وقطر القطري).

وسيفتتح الشرطة مبارياته بمواجهة الترجي التونسي.

ويستعد عشاق كرة القدم لنسخة جديدة للبطولة العربية 2023 تحت المسمى الجديد لها بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وتقام الأدوار النهائية في المملكة العربية السعودية.