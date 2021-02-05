كأس الملك.. القرعة تضع برشلونة في مواجهة قوية

شفق نيوز/ أجريت قرعة الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، الجمعة، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهة قوية لنادي برشلونة.

ويواجه النادي الكاتالوني فريق إشبيلية في مباراة قوية، فيما يواجه نادي أتلتيك بيلباو فريق ليفانتي.

وستقام مباراة الذهاب بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان قبل التوجه إلى كامب نو، فيما يستضيف أتلتيك خصمه ليفانتي في سان ماميس في مباراة الذهاب قبل السفر إلى استاد سيوتات دي فالنسيا.

وتجرى مباريات الذهاب يومي 9 و 10 فبراير، ثم تقام مباريات الإياب يومى 2 و 3 مارس . ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية في 17 أبريل المقبل على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

يذكر أن أتليتك بيلباو سيخوض نهائي كأس الملك الخاص بـ2020 في 3 أبريل ضد ريال سوسييداد في ملعب لاكارتوخا أيضا، كما كان قد فاز بكأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على برشلونة في يناير الماضي.