كأس العرب.. منتخب العراق لكرة الصالات يواجه الكويت بطموح التأهل للنهائي

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الأحد، نظيره الكويتي في صالة الخضراء في الساعة الثامنة والنصف مساءً في دور نصف نهائي بطولة كأس العرب المُقامة في مدينةِ الدمام في السعوديّة.

وتأهل المنتخب العراقي لكرة الصالات أول أمس الجمعة، إلى دور نصف نهائي كأس العرب لكرة الصالات للرجال بفوزه على السعودية 3-2.

وأكد الايراني ناظم الشريعة مدرب المُنتخب العراقي لكرة الصالات، أمس السبت، أهمية مباراة الكويت، مشيراً الى تطلعه للظفر بنقاط اللقاء والتأهل للنهائي.

من جانب اخر سمّت اللجنة المُنظمة لبطولةِ كأس العرب لكرةِ الصالاتِ الحكمَين الدوليين حسن محمد وهاوكار سالار حكاماً أولاً وثانياً لقيادةِ مباراة مصر والمغرب التي تجري اليوم الأحد في الساعةِ الرابعة والنصف لحسابِ دور نصف النهائي.