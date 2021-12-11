سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كأس العرب.. مصر تبلغ الدور قبل النهائي على حساب الأردن

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-11T17:50:18+0000
كأس العرب.. مصر تبلغ الدور قبل النهائي على حساب الأردن

شفق نيوز/ حجز المنتخب المصري مقعدا له في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، على حساب نظيره الأردني إثر فوزه عليه (3-1) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

ووضع المهاجم الأردني يزن النعيمات هدف منتخب النشامى في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 12 من بداية اللقاء، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

لكن منتخب الفراعنة رد بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من المهاجم مروان حمدي والمهاجم أحمد رفعت والمدافع مروان داوود في الدقائق (45، 99، 119) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وضرب منتخب مصر موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 مع نظيره التونسي الذي بلغ الدور نفسه على حساب منتخب عمان بفوزه عليه (2-1) في الديربي الإفريقي الآسيوي الآخر، الذي جمعهما يوم أمس الجمعة.

related

قرعة كأس العرب تضع منتخب شباب العراق في المجموعة الثالثة

Date: 2021-05-29 17:57:02
قرعة كأس العرب تضع منتخب شباب العراق في المجموعة الثالثة

مصر ترفض منح الوفد العراقي للدراجات "الفيزا" وتوافق على 17 وفداً آخر

Date: 2021-11-12 11:35:10
مصر ترفض منح الوفد العراقي للدراجات "الفيزا" وتوافق على 17 وفداً آخر

التعادل ينهي لقاء المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني في كأس العرب

Date: 2021-12-03 11:57:44
التعادل ينهي لقاء المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني في كأس العرب

على حساب لبنان.. شباب العراق يحقق أول انتصار في كأس العرب

Date: 2021-06-24 19:05:43
على حساب لبنان.. شباب العراق يحقق أول انتصار في كأس العرب

فيديو.. وفاة مدرب فريق مصري على أرض الملعب

Date: 2020-10-07 17:32:54
فيديو.. وفاة مدرب فريق مصري على أرض الملعب

بالفيديو.. هدف قاتل يودي بحياة مدرب مصري

Date: 2021-12-02 19:28:18
بالفيديو.. هدف قاتل يودي بحياة مدرب مصري

محمد قاسم: اشارك جائزة أفضل لاعب مع زملائي

Date: 2021-12-03 13:52:07
محمد قاسم: اشارك جائزة أفضل لاعب مع زملائي

شباب العراق يودعون كأس العرب

Date: 2021-06-27 16:20:37
شباب العراق يودعون كأس العرب