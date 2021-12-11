كأس العرب.. مصر تبلغ الدور قبل النهائي على حساب الأردن

شفق نيوز/ حجز المنتخب المصري مقعدا له في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، على حساب نظيره الأردني إثر فوزه عليه (3-1) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

ووضع المهاجم الأردني يزن النعيمات هدف منتخب النشامى في المقدمة بهدف مبكر سجله عند الدقيقة 12 من بداية اللقاء، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

لكن منتخب الفراعنة رد بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من المهاجم مروان حمدي والمهاجم أحمد رفعت والمدافع مروان داوود في الدقائق (45، 99، 119) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وضرب منتخب مصر موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 مع نظيره التونسي الذي بلغ الدور نفسه على حساب منتخب عمان بفوزه عليه (2-1) في الديربي الإفريقي الآسيوي الآخر، الذي جمعهما يوم أمس الجمعة.