كأس العرب.. صراع على قمة المجموعة الثانية اليوم

شفق نيوز- الدوحة

يسعى منتخبا المغرب والسعودية إلى اقتناص صدارة المجموعة الثانية حينما يلتقيان، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العرب الجارية في قطر 2025.

ويتصدر المنتخب السعودي حتى الآن ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، ويدخل مواجهته مع المغرب صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، بعد أن ضمن التأهل إلى دور الثمانية، لكنه يتطلع للحفاظ على الصدارة في مباراة يُتوقع أن تشهد إثارة كبيرة على ملعب لوسيل المونديالي في الدوحة عند الساعة الثامنة مساءً.

وفاز المنتخب السعودي على عُمان بهدفين مقابل هدف، قبل أن يهزم جزر القمر 3-1 في الجولة الثانية، ليضمن تأهله رسمياً إلى الدور ربع النهائي.

على الجانب الآخر، قدّم المنتخب المغربي أداءً جيداً في مواجهة جزر القمر الأولى وفاز بنتيجة 3-1، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي مع عُمان في الجولة الثانية. وسيسعى المغرب لتقديم أداء قوي أمام السعودية بهدف تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث وبلوغ الدور المقبل بصدارة الترتيب.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، يلتقي اليوم الاثنين أيضاً منتخبا عُمان وجزر القمر على ملعب "974" المونديالي بالتوقيت نفسه. وقد ودّع منتخب جزر القمر البطولة رسمياً بعد خسارته أمام المغرب 3-1 وأمام السعودية 3-1، فيما يتمسك منتخب عُمان بآماله في بلوغ دور الثمانية، مترقباً هدية من جاره الخليجي المنتخب السعودي، إذ إن خسارة المغرب وفوز عُمان ستمنح الأخير بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وتُنقل مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى عبر شبكة واسعة من القنوات العربية، حيث ستبث قناة beIN Sports HD مباراة قطر وتونس، إضافة إلى دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عُمان الرياضية، الكويت الرياضية، وقنوات الكأس القطرية.