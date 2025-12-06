كأس العرب: تعادل إيجابي ينهي لقاء مصر والإمارات

شفق نيوز- الدوحة

تعادل المنتخب المصري، مساء السبت، مع نظيره الإماراتي بهدف واحد لكل منهما، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر.

وانطلقت المباراة على ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة عند الساعة 9:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجّل الإمارات هدفه الوحيد من كرة عرضية أرسلها اللاعب كايو لوكاس في مرمى المنتخب المصري عند الدقيقة 60 من زمن المواجهة.

وسجّل الفراعنة هدف التعديل في الدقيقة 85، عن طريق رأسية لمروان حمدي.

وجرت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تضم الكويت والأردن إلى جانب الإمارات ومصر.

وتستمر بطولة كاس العرب حتى 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي.