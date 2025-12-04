كأس العرب.. تعادل مثير بين فلسطين وتونس

شفق نيوز- الدوحة

تعادل منتخب تونس مع نظيره الفلسطيني، بنتيجة 2-2 في مباراة مثير من الجولة الثانية من بطولة كأس العرب في قطر 2025.

وجرت المباراة على ملعب لوسيل المونديالي في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس.

وانتهى الشوط الاول، بتسجيل منتخب تونس هدفه الاول، في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب عمر العيوني.

وفي الشوط الثاني اضاف منتخب تونس هدفه الثاني في الدقيقة 51 عبر اللاعب فراس الشواط، وتمكن منتخب فلسطين من تقليص النتيجة عند الدقيقة 61، عن طريق اللاعب حامد حمدان، وادرك منتخب فلسطين التعادل عندما سجل اللاعب زيد قنبر الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الاولى من بطولة كأس العرب 2025 والتي تضم قطر وسوريا وفلسطين وتونس.