كأس العرب.. تشكيلة "أسود الرافدين" لمواجهة السودان

شفق نيوز- الدوحة

أعلن مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، مساء اليوم السبت، تشكيلة "أسود الرافدين" لمواجهة نظيره السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب الجارية في قطر.

وتألفت التشكيلة من أحمد باسل لحراسة المرمى، وكل من اللاعبين ميثم جبار وأكام هاشم وحسين علي ومحمد جواد وحسن عبد الكريم وعمار محسن وشيركو كريم وكرار نبيل وزيد إسماعيل وأحمد مكنزي.

وتُقام المباراة على ملعب 974 المونديالي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب التي تستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر الحالي.