كأس العرب.. الأردن يتصدر مجموعته والإمارات تلاحقه بالوصافة

شفق نيوز- الدوحة

جرت مساء الثلاثاء مباراتان عند الساعة الخامسة والنصف مساءً ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كاس العرب الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي المباراة الأولى تأهل منتخب الأردن إلى دور ربع نهائي البطولة متصدراً وبالعلامة الكاملة بعد الفوز على منتخب مصر الذي ودع البطولة بنتيجة 3-0، وجرت المباراة على ملعب البيت المونديالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأردن بهدفين دون مقابل لمصر، وجاء الهدف عن طريق اللاعب محمد أبو حشيش في الدقيقة 19، وأضاف الأردن هدفه الثاني في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب محمد أبو زريق شرارة، وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثالث للأردن من ركلة جزاء نفذها بنجاح علي علوان في الدقيقة 90+2.

وفي المواجهة الثانية تأهل منتخب الإمارات برفقة الأردن بالوصافة بعد فوزه على نظيره الكويتي الذي ودع البطولة بنتيجة 3-1، وجرت المباراة على ملعب 974 المونديالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الإمارات، وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح يحيى الغساني في الدقيقة 16، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني سجل الكويت هدف التقليص في الدقيقة 59 عن طريق فهد الهاجري، وأضاف الإمارات هدفه الثالث عن طريق اللاعب نيكولا خمينيز في الدقيقة 66.

وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب الكويت سلطان العنزي في الدقيقة 55 ليكمل الكويت بعشرة لاعبين.