كأس العرب: الأخضر السعودي يستهل مشواره بفوز على عُمان

شفق نيوز- الدوحة

تمكّن المنتخب السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، من خطف فوزه الأول في بطولة كأس العرب على حساب نظيره العُماني.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بنتيجة 2-1 لصالح الأخضر السعودي، ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وانطلقت المواجهة عند الساعة 8:00 مساءً، على ستاد المدينة التعليمية المونديالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، بينما شهد الشوط الثاني تسجيل أهداف المباراة.

وسجل السعودية هدفه الأول في الدقيقة 55 عن طريق فراس البريكان، قبل أن يتمكّن عُمان من تعديل النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب غانم الحبشي.

وأضاف السعودية هدفه الثاني في الدقيقة 77 عن طريق صالح الشهري.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم الجارية أحداثها في دولة قطر.

وتضم البطولة أربع مجموعات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تشمل ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.

وتعد النسخة الحالية هي الثانية التي تُقام تحت إشراف رسمي من الفيفا، بعد اعتماد الاتحاد الدولي للبطولة في النسخ الأخيرة.