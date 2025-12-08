كأس العرب.. المغرب والسعودية إلى دور ربع النهائي

شفق نيوز- الدوحة

تأهل منتخبا المغرب والسعودية إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس العرب لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، فيما ودّع منتخبا عُمان وجزر القمر البطولة، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الأولى فاز منتخب المغرب على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، ليتأهل المنتخبان إلى دور ربع نهائي البطولة.

وجرت المباراة على ملعب لوسيل المونديالي في الساعة الثامنة مساءً في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب بهدف واحد دون مقابل للسعودية جاء الهدف عن طريق اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة الحادية عشر.

وفي الشوط الثاني أضاع السعودية ركلة جزاء عندما أخفق في تنفيذها عبد الله الحمدان في الدقيقة 70 لتبقى النتيجة على حالها حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن فوز المغرب بهدف وحيد.

وفي اللقاء الآخر فاز منتخب عُمان على نظيره جزر القمر بهدفين لهدف ورغم الفوز فقد ودّع الفريقان البطولة.

وجرت المباراة على ملعب "974" المونديالي بنفس التوقيت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب عُمان بهدفين دون مقابل لجزر القمر سجل هدفي الشوط الأول لعُمان اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة 30 و43.

وفي الشوط الثاني سجل جزر القمر هدفه عن طريق اللاعب نصر الدين حميد في الدقيقة 68.

وتصدر المغرب المجموعة بسبع نقاط، وحلّ المنتخب السعودي ثانياً برصيد برصيد 6 نقاط، ثم منتخب عُمان بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً جزر القمر من دون نقاط.