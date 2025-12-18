كأس العرب: المركز الثالث مناصفة لمنتخبي الإمارات والسعودية

شفق نيوز

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح المركز الثالث مناصفةً لمنتخبي الإمارات والسعودية في بطولة كأس العرب 2025، وذلك بعد أن قرر إلغاء مبارتهما الخاصة لتحديد المركز الثالث بسبب توقفها عند التعادل 0-0 إثر هطول الأمطار بغزارة.

وسيتم دمج إجمالي قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتوزيعها بالتساوي بين الإمارات والسعودية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، ليعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي صعوبة انطلاق الشوط الثاني بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمع المياه في أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس، قبل إلغاء اللقاء رسمياً.

وكان المنتخب المغربي قد توج بالبطولة بعد فوزه على نظيره الاردني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.