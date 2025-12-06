كأس العرب.. العراق يواجه السودان وعينه على ربع نهائي البطولة

شفق نيوز- الدوحة

يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء السبت، مواجهة حاسمة أمام نظيره السوداني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر وتستمر حتى 18 كانون الأول الحالي.

وتُقام المباراة على ملعب 974 المونديالي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، حيث يدخل العراق المواجهة بطموح تحقيق الفوز الثاني توالياً بعد تغلبه في الجولة الأولى على البحرين بنتيجة 2-1، فيما يسعى المنتخب السوداني لتعويض تعادله السلبي مع الجزائر وتحسين موقعه قبل لقائه البحرين في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويأمل “أسود الرافدين” في حسم بطاقة التأهل الأولى إلى ربع النهائي مبكراً عبر انتصار جديد، بينما يطمح السودان للبقاء في دائرة المنافسة.

وتنقل مباراة العراق والسودان عبر قنوات: beIN Sports، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، وأبو ظبي الرياضية.

وفي باقي مباريات الجولة الثانية اليوم، تُقام ثلاث مواجهات وهي الكويت والأردن في المجموعة الثالثة على ملعب أحمد بن علي عند الساعة الثانية ظهراً، البحرين والجزائر في المجموعة الرابعة على ملعب خليفة الدولي عند الساعة 4:30 عصراً، والإمارات ومصر في المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل عند الساعة 9:30 مساءً.