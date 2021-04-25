كأس العرب.. العراق يتعرف على منافسيه الثلاثاء المقبل

شفق نيوز / حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، موعاد لإجراء قرعة بطولة كأس العرب.

وقرر الاتحاد، انطلاق البطولة مطلع شهر كانون الأول المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، وتندرج ضمن لوائح الـFIFA.

وستشهد البطولة مشاركة 16منتخبا، سيتم توزيعهم على أربعة مجاميع، يتأهل من كل مجموعة منتخبين إلى الدور ربع النهائي.

وفيما يلي المنتخبات العشر الأعلى تصنيفا، التي تأهلت بشكل مباشر إلى دور المجموعات (1-العراق 2- تونس 3- الجزائر 4- المغرب 5- مصر 6- قطر 7- السعودية 8- الامارات 9- سوريا 10- عمان).

كما سيخوض 12 منتخبا الأدوار التمهيدية، ويتأهل منها ستة منتخبات إلى دور المجموعات.

يشار إلى أن المنتخب العراقي، هو أكثر من توج بهذه البطولة، بواقع أربع بطولات للأعوام ( 1964 - 1966 - 1985 - 1988).