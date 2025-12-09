كأس العرب.. الجزائر يفوز على العراق ويتصدر المجموعة الرابعة

شفق نيوز- الدوحة

تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الرابعة بعد فوزه على نظيره العراقي، فيما تغلب منتخب البحرين على السودان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس العراب 2025.

وجرت مباراة العراق والجزائر عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وانتهت لصالح الجزائر بنتيجة 2-0، وبهذا تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وجاء المنتخب العراقي بالوصافة رغم الخسارة برصيد 6 نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف دون مقابل للعراق، جاء الهدف في الدقيقة 45+1 برأسية محمد أمين توغاي، كما شهد الشوط طرد لاعب منتخب العراق حسين علي في الدقيقة الثالثة لتدخله المتهور على قدم لاعب منتخب الجزائر ليكمل المنتخب العراقي المباراة بعشرة لاعبين.

ومع بداية الشوط الثاني جاء الهدف الثاني للجزائر من خطأ دفاعي سجله مدافع العراق سعد ناطق في الدقيقة 46.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة، فاز منتخب البحرين على منتخب السودان بنتيجة 3-1، وجرت المواجهة بنفس التوقيت على ملعب المدينة التعليمية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البحرين بهدف دون مقابل للسودان، جاء الهدف عن طريق اللاعب مهدي عبد الجبار في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني تمكن السودان من تعديل النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق فينسنت إمانويل، وفي الدقيقة 79 سجل البحرين هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد الرميحي، وأضاف البحرين هدفه الثالث في الدقيقة 89 عن طريق مهدي الحميدان.

وشهد اللقاء طرد لاعب منتخب السودان محمد أحمد أرنق في الدقيقة 58 ليكمل السودان اللقاء بعشرة لاعبين، ورغم الفوز المعنوي الذي حققه البحرين إلا أنه وبصحبة المنتخب السوداني ودعا البطولة.

وبهذه النتيجة سيواجه منتخب العراق ثاني المجموعة الرابعة، نظيره الأردني أول المجموعة الثالثة في مباراة دور ربع النهائي، بينما سيواجه منتخب الجزائر أول المجموعة الرابعة، نظيره الإماراتي ثاني المجموعة الثالثة ضمن الدور نفسه.