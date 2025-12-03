كأس العرب.. الجزائر تتعادل مع السودان بعشرة لاعبين

شفق نيوز- الدوحة

تعادل منتخب الجزائر مع منتخب السودان، يوم الأربعاء، من دون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم المقامة في قطر، والتي تستمر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وجرت المباراة على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي عند الساعة الثالثة عصراً.

وشهد اللقاء حالة طرد لاعب منتخب الجزائر آدم وناس في الدقيقة 45 بعد تدخل متهور على قدم لاعب منتخب السودان وحصوله على الإنذار الثاني ليكمل منتخب الجزائر المباراة بـ10 لاعبين.

ويقع منتخب العراق في المجموعة الرابعة القوية التي تضم الجزائر والبحرين والسودان.