كأس العرب.. اكتمال أطراف مجموعة المنتخب العراقي

شفق نيوز- بغداد

اكتملت أطراف مجموعة منتخب العراق، في بطولة كأس العرب بعد تأهل البحرين في فوزه مساء اليوم الأربعاء، على جيبوتي 1-0 والسودان بعد فوزه على لبنان 2-1.

وبهذا فإن منتخب العراق سيفتتح مشاركته بملاقاة البحرين، ثم السودان، ويختتم مباريات المجموعة مع المنتخب الجزائري.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث سيفتتح المنتخب العراقي أولى مواجهاته في ثالث أيام البطولة.

وجاء المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة (D) حيث سيلتقي يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بمنتخب البحرين، وذلك على ملعب 974 المونديالي عند الساعة 5:30 مساءً.

أما المواجهة الثانية فستكون أمام السودان، يوم السبت 6 كانون الأول/ديسمبر وتقام على الملعب نفسه عند الساعة 7:00 مساءً.

ويختتم العراق دور المجموعات بمواجهة قوية مع المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر، على أرض ملعب خليفة الدولي عند الساعة 9:00 مساءً.