كأس العراق.. مواعيد المواجهات الساخنة للدور 32

شفق نيوز/ تنطلق بعد غد الاثنين مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات، جميعها تقام في الساعة الثالثة من بعد الظهر.

ويواجه فريق الحر، نظيره القوة الجوية في ملعب كربلاء الدولي، وفريق الرمادي يلاعب البحري في ملعب الاول، والكرخ يلاقي الكهرباء في ملعب الساحر أحمد راضي، والطلبة بمواجهة الديوانية في ملعب الشعب الدولي، ونفط الوسط يلاقي حيفا في ملعب النجف الدولي.

وتستمر المواجهات في اليوم التالي الثلاثاء، بإقامة تسع مواجهات سبع منها تقام في الساعة الثالثة، إذ يواجه السماوة فريق أربيل في ملعب السماوة، والشرقاط يلاقي غاز الشمال في ملعب الاول، والمصافي يواجه فريق النفط في ملعب الاول، ونوروز يواجه نفط ميسان في ملعب فرانسو حريري، ونفط البصرة يواجه عفك في ملعب الفيحاء، وزاخو يواجه الزوراء في ملعب زاخو، والنجف يواجه أمانة بغداد بملعب النجف الدولي، وتقام مباراة واحدة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر تجمع فريق الحدود مع فريق الحويجة بملعب الشعب الدولي، بينما يلاعب الشرطة مصافي الجنوب في الساعة السادسة والربع مساءً في ملعب الشعب الدولي.

يشار إلى أن جميع مباريات كأس العراق تقام بنظام التسقيط الفردي، بخروج المغلوب.