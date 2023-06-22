كأس العراق لصالات السيدات.. الجوية يكتسح تللسقف ب31 هدفاً

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الزوراء من تحقيق الفوز على فريق نادي شهربان بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لبطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات الجارية احداثها في دهوك.

وضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الاولى لبطولة لبطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات، حقق فريق القوة الجوية فوزاً كبيراً على فريق نادي تللسقف بنتيجة 31-0.

وكان فريق نادي الصناعات الكهربائية، يوم الخميس، حقيق الفوز على فريق نادي آل بدير بنتيجة 7-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لبطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات الجارية احداثها حاليا في دهوك.