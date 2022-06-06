كأس العراق.. إقامة مباريات المربع الذهبي بمرحلة واحدة وبخروج المغلوب

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، اقامة مباريات نصف نهائي كأس العراق بمرحلة واحدة وبخروج المغلوب والغاء اقامة المباريات (ذهاب واياب).

وقال نجم الاوسي عضو لجنة المسابقات لوكالة شفق نيوز، "قدمنا توصيتنا للاتحاد الكرة بهذا الشأن لعدة اسباب"، مضيفاً، "وضعنا بالحساب الضغط الحاصل على الاندية واعباء الجانب المالي للاندية والاستعداد المبكر للدوري المقبل".

واضاف ان "الاتحاد حدد يوم الاحد الموافق 12 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق منافسات ربع نهائي بطولة الكاس بعد تأجيله بوقت سابق لاسباب تنظيمية".

واوضح الاوسي، أن "مباراة واحدة ستقام في اليوم الاول من انطلاق ربع نهائي بطولة الكأس على ملعب التاجي بين الكهرباء وامانة بغداد في الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقة".

وتابع، "تقام المباريات الثلاث المتبقية في اليوم التالي، وتجمع الاولى منها فريقي الكرخ واربيل على ملعب الاول في الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقة وبنفس الوقت تقام مباراة زاخو ومصافي الجنوب على ملعب دهوك".

واشار الى ان "ملعب الشعب سيحتضن بنفس اليوم (الاثنين 13 حزيران)، مباراة قمة جماهيرية بين القوة الجوية والزوراء في الساعة العاشرة مساءً.