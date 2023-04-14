كأس العراق.. النوارس تحلق إلى ربع النهائي بصحبة أربيل والطلبة  والبحري

شفق نيوز / تأهل فريق نادي الزوراء، اليوم الجمعة، الى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العراق على حساب فريق نادي نفط البصرة، كما تأهل نادي أربيل الى الدور الربع النهائي بعد حسم مواجهته مع نادي نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتهى الوقت الأصلي بين الزوراء ونفط البصرة بالتعادل 1-1، إذ سجل لؤي العاني هدف الزوراء في بداية المباراة عند الدقيقة الثالثة، وسجل نفط البصرة هدف التعديل عن طريق المحترف باتريك في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، لتذهب المباراة لركلات الترجيح وتحسم للزوراء بنتيجة (4-2) في المباراة التي جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

وضمن المنافسات ذاتها تأهل أربيل الى دور ربع النهائي بعد فوزه على فريق نادي نفط الوسط 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب فرانسوا حريري.

سجل نفط الوسط هدفه عبر المحترف لوكاس في الدقيقة 27 من الشوط الاول ، وفي الدقيقة 67 سجل امجد راضي هدف التعديل لأربيل، وعاد امجد راضي ليسجل هدفه الثاني بالدقيقة 78 من عمر اللقاء.

كما تأهل الطلبة لدور ربع النهائي بعد فوزه على فريق نادي دهوك 1-0 وجرت المباراة على ملعب دهوك

سجل فريق نادي الطلبة هدفه الوحيد في الدقيقة 54 عن طريق المحترف جالسون دي ليما.

وشهدت مباراة الطلبة ودهوك انقطاع التيار الكهربائي بملعب دهوك.

وتأهل فريق نادي البحري للدور ربع النهائي بفوزه على فريق نادي المصافي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 لتذهب المباراة لركلات الترجيح ويفوز فريق البحري 5-4 في المباراة التي جرت على ملعب البحري في محافظة البصرة.