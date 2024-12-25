كأس العراق.. الميناء والكرمة وميسان والقاسم والحسين الى دور الـ16

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاربعاء، خمس مباريات في ختام منافسات الدور الـ20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وفي مباراة مثيرة تمكن فريق الميناء، من الفوز على نادي ديالى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن بطولة كأس العراق، ليتأهل الى دور الـ16 من بطولة كأس العراق.

وتاهل فريق الكرمة إلى الدور الـ16 من كأس العراق أيضاً بعد الفوز على منافسه مصافي الجنوب بركلات الترجيح التي انتهت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

في حين تمكن فريق ميسان من التأهل كذلك لنفس الدور، بعد أن أقصى فريق النفط بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

أما فريق القاسم، فقد تمكن من الفوز على فريق نفط ميسان بهدفين لهدف وحيد، في المقابل أقصى فريق نادي الحسين، منافسه فريق الكهرباء بركلات الترجيح 4-2 ليتأهل إلى دور الـ16.

وتقام مباريات الدور الـ20 بطريقة خروج المغلوب، وفي حال تعادل فريقان تذهب المباراة الى ركلات الترجيح مباشرةً، وانطلقت جميع المباريات عند الساعة الواحدة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي.