كأس العراق.. اتحاد الكرة يوضح أسباب تغيير "مكان وزمان" مباراة الكهرباء وزاخو

شفق نيوز/ أكد اتحاد الكرة الكرة العراقي يوم الثلاثاء، إقامة مباراة الكهرباء وزاخو اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق بطلب من الفريقين وبعد محاولات اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة لتهيئة ملعب النجف الدولي.

وقال الناطق باسم الاتحاد احمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز ان سبب قرارنا بإقامة اللقاء في ملعب النجف الثانوي هو لعدم جاهزية ملعب النجف الدولي لخضوعه لادامة مما يصعب استقباله اللقاء بين الفريقين .

واشار الى ان الاتحاد وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية وكوادرها الفنية والهندسية تمكنت من انجاز الصيانة في وقت متأخر من يوم أمس ليكون الملعب جاهزا لاستقبال لقاء اليوم بين الكهرباء وزاخو في نصف نهائي كاس العراق.

واوضح ان "الاتحاد ارتأى أن يغير موعد انطلاق مباراة اليوم من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً"، موضحاً أن "سبب تغيير الموعد من العصر إلى المساء هو لوجود الانارة في ملعب النجف الدولي واراحة الفريقين حين اللعب مساءً".

واشار الى ان مباراة الزوراء والكرخ ضمن المنافسات ذاتها لم يطرأ عليها اي تغيير وستقام المباراة في نفس الملعب والتوقيت، في الساعة العاشرة مساءً في ملعب الشعب الدولي.

وتأهلت أربعة فرق الى دور نصف نهائي كاس العراق وهي الزوراء والكهرباء وزاخو والكرخ.