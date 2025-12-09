كأس العرب.. التشكيلة الرسمية لأسود الرافدين ضد الجزائر

شفق نيوز- الدوحة

أعلن مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، مساء الثلاثاء، تشكيلة "أسود الرافدين" لمواجهة نظيره الجزائري في مباراة مفصلية ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، لتحديد هوية متصدر المجموعة بعد أن ضمن المنتخب العراقي تأهله رسمياً.

وتألفت التشكيلة من فهد طالب لحراسة المرمى، وكل من اللاعبين ميثم جبار وسعد ناطق ومناف يونس وحسين علي وأمجد عطوان ومهند علي وعمار محسن وسجاد جاسم وأحمد يحيى وكرار نبيل.

وتقام المباراة عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب خليفة الدولي في العاصمة الدوحة.

ويتواجه منتخبا العراق والجزائر، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر .

وكان منتخب العراق قد حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، بعد تحقيقه فوزين متتاليين في مباراتين من الجولتين الأولى والثانية، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط قبل لقاء الجزائر.

في حين يبحث منتخب الجزائر عن التأهل إلى دور ربع النهائي في منافسة شرسة مع منتخب السودان الذي يواجه البحرين بنفس التوقيت على ملعب المدينة التعليمية لحسم البطاقة الثانية من المجموعة الرابعة، إذ يحتل منتخب الجزائر، المركز الثاني بعد العراق برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما السودان يأتي في المركز الثالث برصيد نقطة من تعادل وخسارة، وتحل البحرين في المركز الأخير من دون نقاط.

ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر مباراة المنتخب العراقي في الدور ربع النهائي للجمهور، بعد انتهاء مباراته مع الجزائر مباشرة، وفقاً لما أعلنته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025.

حيث أوضحت اللجنة أن تذاكر المباراة ستكون متاحة للجمهور بعد الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لبيع تذاكر البطولة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن طرح التذاكر سيبدأ عقب انتهاء مباراة اليوم بين منتخبي العراق والجزائر، التي ستحدد نتيجتها ملاعب المباراتين الخاصتين بالمتصدر والوصيف للمجموعتين الثالثة والرابعة في مواجهات اليوم في الدور المقبل.

وبيّن أن اللجنة أعلنت "جاهزيتها الكاملة لاستقبال الجماهير العراقية، مشيرةً إلى أنها تتوقع تسجيل إقبال واسع ومتزايد من قبل الجمهور العراقي الراغب في حضور اللقاء ودعم المنتخب الوطني في المرحلة الحاسمة من البطولة".