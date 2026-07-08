كأس العالم ينهي مسيرة 14 مدرباً مع منتخباتهم

شفق نيوز- متابعة

غادر 14 مدرباً مناصبهم مع منتخباتهم عقب الإقصاء من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وكان معظم المدربين قد قرروا التنحي بنفسهم، بعد فترة وجيزة من نهاية المشوار المونديالي.

ونشر موقع "سي أن أن" قائمة المدربين الراحلين حتى الآن كما يلي:

كرواتيا

غادر زلاتكو داليتش (59 عاماً)، بعد خروج الفريق من دور الـ32 أمام البرتغال.

المكسيك

رحل خافيير أغيري (67 عاماً)، عقب إقصاء الفريق من دور الـ16 على يد إنكلترا.

ألمانيا

غادر جوليان ناغلسمان (38 عاماً)، بعد خروج الفريق من دور الـ32 أمام باراغواي.

غانا

رحل كارلوس كيروش (73 عاماً)، عقب إقصاء الفريق من دور الـ32 على يد كندا.

البرتغال

غادر روبرتو مارتينيز (52 عاماً)، بعد خروج الفريق من دور الـ16 أمام إسبانيا.

الأردن

رحل جمال السلامي (55 عاماً)، عقب إقصاء الفريق من دور المجموعات.

الإكوادور

أعلن سيباستيان بيكاسيس (46 عاماً) رحيله على الفور بعد الخسارة من منتخب المكسيك بهدفين دون رد في دور الـ32.

الأوروغواي

كشف مارسيلو بيلسا (70 عاماً) عن قراره بالرحيل بعد أيام من الإخفاق بالتأهل للدور الثاني.

هولندا

تنحى رونالد كومان (63 عاماً) عقب أقل من يوم واحد على خسارة "الطواحين" من منتخب المغرب بركلات الترجيح في دور الـ32.

التشيك

غادر ميروسلاف كوبيك (74 عاماً) عقب أيام من الخروج من دور المجموعات.

كوريا الجنوبية

استقال هونغ ميونغ بو (57 عاماً) عقب الإقصاء من الدور الأول، وبعدما تلقى انتقادات من الرئيس الكوري لي جاي ميونغ.

اسكتلندا

أعلن ستيف كلارك (62 عاماً) رحيله عقب الإقصاء من دور المجموعات.

تونس

تعرض صبري لموشي (54 عاماً) لواحدة من أسرع الإقالات في تاريخ البطولة، وتحديداً بعد خسارة ثقيلة أمام السويد بنتيجة 1/5، في افتتاح مشوار "نسور قرطاج".

أيضاً تونس

وغادر هيرفي رينارد (57 عاماً) منصبه بعد 18 يوماً من قيادة المنتخب التونسي خلفاً لموشي، بعد مباراتين خسرهما أمام اليابان وهولندا.