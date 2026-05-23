كأس العالم.. إيران تنقل مقر معسكرها من أميركا إلى المكسيك

شفق نيوز- طهران

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم السبت، أنّ منتخب بلاده سيتخذ من مدينة تيخوانا المكسيكية، القريبة من الحدود مع الولايات المتحدة، مقراً له خلال نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد موافقة الاتحاد الدولي (فيفا) على طلب نقل القاعدة التدريبية للفريق من ولاية أريزونا.

وقال رئيس الاتحاد مهدي تاج في مقطع فيديو نشره الاتحاد على "تيليغرام": "سنتخذ من تيخوانا قاعدة تدريبية، إذ تقع بالقرب من المحيط الهادي وعلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة".

وأضاف تاج أن هذه الخطوة ستساعد الفريق على تفادي التعقيدات المرتبطة بإجراءات التأشيرات، مؤكداً أنّ المنتخب سيتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية. ولم يصدر تعليق فوري من الـ"فيفا" بهذا الشأن.

ومن المقرر أن تخوض إيران أول مباراتين لها في المجموعة السابعة بمدينة لوس أنجلوس، حيث تواجه نيوزيلندا في 15 حزيران/يونيو وبلجيكا في 21 من الشهر ذاته، قبل أن تلتقي مصر في سياتل يوم 26 حزيران/ يونيو.

وصرح تاج: "تبلغ مدة الرحلة بين معسكرنا وملاعبنا في لوس أنجلوس نحو 55 دقيقة بالطائرة"، مشيراً إلى أن تيخوانا أقرب إلى ملاعب المباريات مقارنة بالمعسكر السابق الذي كان مخططاً له في أريزونا.

وكانت إيران قد واجهت حالة من الغموض لعدة أشهر بشأن ترتيبات السفر والإقامة خلال البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك.

وقال مسؤولون إيرانيون في وقت سابق من هذا الشهر إن لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني لم يحصلوا بعد على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، قبل أقل من شهر على انطلاق البطولة.

وأوضح تاج أن الاتحاد الإيراني طلب ضمانات من الـ"فيفا" تتعلق بإجراءات التأشيرات والأمن، إلى جانب معاملة بعثة المنتخب خلال الحدث العالمي.

ومن المقرر أن تُقام كأس العالم في الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو.