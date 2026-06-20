أونداف يقود ألمانيا لفوز قاتل على ساحل العاج في مونديال 2026

شفق نيوز- تورونتو

قلب المنتخب الألماني تأخره أمام ساحل العاج إلى فوز قاتل بنتيجة 2-1، يوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2026، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب تورونتو في كندا.

وتقدم منتخب ساحل العاج أولاً عند الدقيقة 30 عبر قائده فرانك كيسي، الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء الألمانية ووضعها في الشباك، مانحاً منتخب بلاده أفضلية أنهى بها الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.

وحاول المنتخب الألماني العودة سريعاً إلى المباراة، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي قوي من جانب ساحل العاج، قبل أن يجري المدرب يوليان ناغلسمان تبديلات هجومية مع بداية الشوط الثاني، كان أبرزها دخول دينيز أونداف وناديم أميري.

وأثمرت التغييرات عن هدف التعادل في الدقيقة 68، عندما مرر أميري كرة حاسمة داخل منطقة الجزاء، تابعها أونداف في الشباك، ليعيد ألمانيا إلى أجواء اللقاء.

وفي الوقت بدل الضائع، عاد أونداف ليخطف هدف الفوز عند الدقيقة 90+4، بعد تمريرة من فيليكس نميشا، مانحاً المنتخب الألماني ثلاث نقاط ثمينة بعد مباراة صعبة كاد فيها ساحل العاج يخرج بنتيجة إيجابية.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب الألماني تأهله للدور القادم بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، حيث استهل مشواره بفوز كبير على كوراساو 7-1، فيما تجمد رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على الإكوادور بهدف دون مقابل.