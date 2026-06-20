كأس العالم.. هولندا تسحق السويد بخماسية

شفق نيوز- هيوستن

حقق المنتخب الهولندي فوزاً عريضاً على نظيره السويدي، مساء السبت، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم 2026.

ودخل المنتخب الهولندي المباراة تحت ضغط الحاجة إلى الفوز، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام اليابان بهدفين لمثلهما، فيما كانت السويد قد بدأت مشوارها بقوة بفوز كبير على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفرضت هولندا سيطرتها مبكراً على مجريات اللقاء، ونجحت في ضرب الدفاع السويدي بأداء هجومي سريع، مستفيدة من تحركات كودي غاكبو وبريان بروبي، اللذين شكلا خطورة متواصلة على مرمى السويد، في مباراة ظهر فيها المنتخب الهولندي أكثر تنظيماً وفاعلية أمام المرمى.

وبحسب متابعات المباراة، تألق غاكبو وبروبي بتسجيل كل منهما ثنائية، فيما قلص أنتوني إيلانغا الفارق للمنتخب السويدي، من دون أن ينجح الأخير في العودة إلى أجواء المباراة، بعدما بقيت الأفضلية واضحة للطواحين حتى النهاية.

وبهذا الفوز، رفعت هولندا رصيدها إلى أربع نقاط من مباراتين، لتوجه رسالة قوية لمنافسيها في المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد السويد عند ثلاث نقاط، بانتظار الجولة الأخيرة التي ستحدد ملامح التأهل إلى الدور التالي.

وتضم المجموعة السادسة منتخبات هولندا والسويد واليابان وتونس، حيث يلتقي المنتخب الهولندي في الجولة المقبلة مع تونس، بينما تواجه السويد منتخب اليابان.