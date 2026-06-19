كأس العالم.. أميركا تحقق فوزاً مهماً على استراليا

شفق نيوز- واشنطن

حقق منتخب الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، فوزاً مهماً على استراليا بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة وبلوغ المرحلة المقبلة.

وانطلقت المباراة عند الساعة العاشرة مساء على ملعب "سياتل" في أميركا، بلقاء حدد بشكل مبكر ملامح المتأهلين عن المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم أميركا بهدفين دون رد لاستراليا، وجاء الهدف الأول من خطأ دفاعي بعد ان سجل لاعب استراليا كاميرون هدف بمرمى فريقه في الدقيقة 11، بينما جاء الهدف الثاني عبر اللاعب أليكس فريمان في الدقيقة 43.

وظهر المنتخب الاميركي بصورة لافتة خلال الشوط الاول، معتمداً على السيطرة على مجريات اللعب والضغط المتقدم على المنتخب الاسترالي، فضلاً عن التحولات السريعة بين الدفاع والهجوم، وهو ما منح الفريق أفضلية واضحة وجعله خطيراً في استغلال المساحات.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الأميركي في إدارة تقدمه بذكاء، معتمداً على اسلوب اكثر تحفظاً مال الى الجانب الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، بهدف الحفاظ على النتيجة، في المقابل كثف المنتخب الاسترالي من محاولاته الهجومية وسعى للعودة الى المباراة عبر عدة هجمات، إلا انه عجز عن ترجمة فرصه إلى أهداف، وبهذا الانتصار خطف المنتخب الأميركي نقاط المواجهة كاملة، لينفرد بصدارة مجموعته ويضمن رسمياً التأهل الى الدور المقبل، بغض النظر عن نتيجة مباراته القادمة أمام تركيا.