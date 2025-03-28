كأس العالم للأندية يفتح الباب أمام عودة رونالدو إلى ريال مدريد

شفق نيوز/ تجددت أحلام جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي الملكي مجدداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك قبل نهاية مسيرته كلاعب.

ولعب القناص البرتغالي المخضرم صاحب الـ40 عاماً بقميص ريال مدريد منذ صيف 2009 حين انضم قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي وحتى صيف 2018 حين قرر الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبعد سبعة أعوام، قد تشاهد جماهير ريال مدريد النجم البرتغالي مجدداً بقميص النادي حال موافقة إدارة العملاق المدريدي على عودة رونالدو بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي النصر السعودي.

وكشف راديو "ماركا" الإسباني عن سماح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بضم ستة لاعبين كحد أقصى دون عقود طويلة الأمد لخوض منافسات البطولة فقط.

ويشارك ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 حزيران/ يونيو إلى 13 تموز/ يوليو المقبلين.

ويخوض ريال مدريد منافسات المجموعة الثامنة بجانب الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي ورد بول سالزبورغ النمساوي.

وبحسب راديو "ماركا" فإن جماهير ريال مدريد تتمنى عودة رونالدو لخوض مونديال الأندية تكريماً له على ما قدمه للنادي.