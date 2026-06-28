كأس العالم.. كندا تتأهل إلى دور الـ16 على حساب جنوب أفريقيا

شفق نيوز- متابعة

حقق منتخب كندا فوزاً قاتلاً على نظيره جنوب أفريقيا بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في انطلاق منافسات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم على ملعب سوفاي العصري في مدينة لوس أنجلوس، ضمن الأدوار الإقصائية.

وتعد هذه المواجهة الأولى تاريخياً بين المنتخبين في المونديال.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وسط أفضلية واضحة لمنتخب كندا الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى الخصم في أكثر من مناسبة وكاد أن يفتتح التسجيل لولا صلابة الدفاع، وكانت أبرز الفرص قبل نهاية الشوط الأول قد ضاعت بعد يقظة حارس المرمى.

واستمر ضغط منتخب كندا على مرمى جنوب أفريقيا لكن دون أن يسفر أي هدف حتى انتهاء الوقت الأصلي، وفي الوقت الإضافي سجل منتخل كندا هدفاً قاتلاً في مرمى جنوب أفريقيا في الدقيقة 90+2 من تسديدة قوية عن طريق اللاعب ستيفن أوستاكيو على يسار حارس جنوب أفريقيا.