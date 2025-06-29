كأس العالم: باريس سان جيرمان يقسو على إنتر ميامي برباعية

شفق نيوز - أتلانتا

حسم فريق باريس سان جيرمان، تأهله إلى ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الأحد، بعدما فاز على إنتر ميامي بنتيجة 4-0.

وسجل جواو نيفيس، هدف التقدم لباريس سان جيرمان عند الدقيقة 6، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 39، قبل أن يحرز توماس أفيليس لاعب إنتر ميامي، ثالث أهداف باريس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 44.

وضاعف أشرف حكيمي النتيجة بالهدف الرابع عند الدقيقة 45+3 من زمن الشوط الأول.

ونجح إنتر ميامي، بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بلوغ الأدوار الإقصائية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، إثر تعادلين مع الأهلي وبالميراس البرازيلي، وفوز مهم على بورتو البرتغالي.

أما باريس سان جيرمان، أنهى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط، بعدما حقق انتصارين على أتلتيكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي، فيما تلقى خسارة واحدة أمام بوتافوجو البرازيلي.