كأس العالم.. الجولة الثانية: التشيك تواجه جنوب أفريقيا وسويسرا تلتقي البوسنة والهرسك

شفق نيوز - متابعة

يلتقي منتخب التشيك، اليوم الخميس ، نظيره جنوب أفريقيا في انطلاق مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتنطلق مباراة التشيك وجنوب افريقيا في كأس العالم 2026، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب أتلانتا ستاديوم.

وتحمل مباراة التشيك ضد جنوب افريقيا صعوبة بالغة للمنتخبين للإبقاء على آمالهما بالبقاء في كأس العالم، حيث تلقى كل منهما الخسارة في الجولة الاولى بالمونديال ، فالاول سقط أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، أما الثاني فخسر أمام المكسيك بثنائية نظيفة ليحتلا معا قاع المجموعة الأولى.

كما تستضيف مدينة "لوس أنجلوس" على ملعب إنغليووود في الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، المباراة التي تجمع بين منتخبي سويسرا ضد البوسنة والهرسك، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين إلى تحقيق أول انتصار لهما في البطولة وتعزيز حظوظهما في بلوغ الدور المقبل.

وتزداد أهمية المباراة في ظل التوازن الكامل الذي تشهده المجموعة، بعدما انتهت مباراتا الجولة الأولى بالتعادل، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة فقط، ما أبقى باب المنافسة مفتوحاً على مصراعيه وجعل الجولة الثانية محطة مفصلية في رسم ملامح الصراع على بطاقتي التأهل.