كأس العالم.. التعادل الإيجابي ينهي مباراة التشيك وجنوب افريقيا

شفق نيوز- واشنطن

تعادل منتخب التشيك، اليوم الخميس، مع نظيره جنوب أفريقيا 1-1 في انطلاق مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجرت مباراة التشيك وجنوب افريقيا في كأس العالم 2026، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب أتلانتا ستاديوم.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق التشيك بهدف دون مقابل جنوب إفريقيا جاء الهدف عن طريق اللاعب ميشال ساديليك في الدقيقة السادسة.

‏وفي الشوط الثاني تمكن فريق جنوب إفريقيا من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب تيبوهو موكوينا في الدقيقة 83.

‏وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة اذ حصل كل فريق على نقطة واحدة.