البرازيل تنتزع فوزاً قاتلاً من اليابان وتتأهل للدور الـ16 في المونديال

شفق نيوز- متابعة

تأهل منتخب البرازيل إلى دور الـ16، مساء اليوم الاثنين، بعد تحقيقه فوزاً قاتلاً على نظيره الياباني 2-1 ضمن مباريات دور الـ32 من مونديال 2026.

وانطلقت المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب مدينة هيوستن الأميركية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اليابان بهدف دون رد للبرازيل، جاء هدف اليابان بسبب خطأ برازيلي نتج عنه قطع الكرة من منتصف الملعب لينطلق بها كايشو سانو وسدد أرضية قوية سكنت شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر في الدقيقة 29.

ونزل منتخب البرازيل إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني بعزيمة واضحة لإدراك التعادل، وفرض ضغطاً مكثفاً على المرمى الياباني منذ الدقائق الأولى في وقت تراجع فيه المنتخب الياباني إلى مناطقه الدفاعية للحفاظ على تقدمه.

وأسفر الضغط البرازيلي المتواصل عن هدف التعادل في الدقيقة 56، بعدما ارتقى كاسيميرو لكرة عرضية وحولها برأسية رائعة إلى الشباك منهياً سلسلة من الفرص الضائعة.

ولم يكتف "السيليساو" بذلك، إذ كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، عندما أطلق فينيسيوس جونيور تسديدة قوية في الدقيقة 58 لكن العارضة وقفت حائلًا أمام هدف برازيلي محقق، وسجل البرازيل هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب غابريل مارتنيلي.

وكان المنتخب البرازيلي قد بلغ دور الـ32 بعد تصدره المجموعة الثالثة، فيما تأهل المنتخب الياباني عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة.