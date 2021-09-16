كأس السوبر العراقي بلا جمهور: درجال يفشل في إقناع خلية الأزمة

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن تكون مباراة كأس السوبر العراقي بين فريق نادي القوة الجوية وفريق نادي الزوراء التي ستقام غداً الجمعة في ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساءً من دون حضور الجمهور.

وأبلغ مصدر في اتحاد الكرة العراقي وكالة شفق نيوز؛ ان هذا القرار جاء تماشياً مع تعليمات خلية الأزمة النيابية ووزارة الصحة.

واشار إلى أن رئيس الاتحاد الحالي عدنان درجال وعد بأن يفاتح خلية الازمة لاقامة المباراة بمشاركة نسبة بسيطة من جمهور الفريقين إلا أنه لم ينجح بإقناع الخلية.

وتقام مباراة السوبر سنويا قبل انطلاق الدوري الممتاز بأيام بين الاول من الموسم السابق مع الثاني من نفس الموسم.