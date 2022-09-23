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كأس السوبر العراقي.. الشرطة والكرخ يترقبان موعد المباراة

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-23T05:46:28+0000
كأس السوبر العراقي.. الشرطة والكرخ يترقبان موعد المباراة

شفق نيوز / حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مطلع تشرين الأول المقبل، موعداً للقاء كأس السوبر العراقي بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس العراق للموسم 2021-2022.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الاوسي لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد حدد مبدئياً الثاني من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً للقاء الشرطة بطل الدوري الممتاز والكرخ بطل كأس العراق.

واضاف الأوسي، أن "هناك جلسة مرتقبة تجمع اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات للوصول الى اتفاق نهائي يحدد من خلاله مباراة كأس السوبر بين الفريقين".

وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم يحرص على حسم الموضوع والإعلان رسمياً للموعد النهائي للمباراة"، مبيناً أن "الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة سيرى الوقت الأنسب للقاء وسيحسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة".

وبشأن إقامة مكان المباراة، لفت الأوسي، إلى أن "خلال اليومين المقبلين سيتضح الموضوع اذ لم يتم تحديده لغاية الآن.

وكانت إدارتا الشرطة والكرخ، قد خاطبتا اتحاد الكرة من أجل نقل مباراة كأس السوبر العراقي من محافظة البصرة إلى بغداد.

يذكر أن اتحاد الكرة العراقي قد قرر في وقت سابق أن يكون لقاء السوبر على ملعب الميناء بعد اكتماله وافتتاحه رسمياً.

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