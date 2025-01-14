كأس السوبر الاسباني المقبل في البصرة "كذبة"

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول مقترح لإقامة كأس السوبر الإسباني المقبل على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، عقب اجتماع جمع رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال ورئيس رابطة "لاليغا" الإسبانية خافير تيباس.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء المتداولة بهذا الشأن كذبة، ولا صحة لها"، معربًا عن استغرابه من نشر أخبار غير دقيقة.

ودعا الزاملي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والاعتماد على مصادر مخولة في نقل الأخبار، مؤكدًا أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن خبر مقترح إقامة كأس السوبر الإسباني المقبل في العراق قد انتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام، مما أثار جدلاً واسعاً قبل أن يتم نفيه رسمياً.