كأس الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.. صنعه نحات عالمي بماء الذهب

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الأحد، عن وصول كأس الدوري الممتاز للعبة من قبل نحات عراقي لديه العديد من الأعمال العالمية.

وقال المدير الاعلامي للاتحاد عهد فالح لوكالة شفق نيوز، إن "النحات العالمي أحمد البحراني أنجز كأس الدوري الممتاز لكرة السلة ووصل اليوم إلى العاصمة بغداد".

وأضاف فالح "لقد صنع الكأس بماء الذهب الخالص وخليط من الفضة"، مبينا أن "الكأس سيرفع لأول مرة في ختام بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023"

يُذكر أن فريق نادي الشرطة قد حجز أولى بطاقات المباراة النهائية وينتظر ملاقاة النفط أو زاخو في ختام بطولة الدوري بعد حسم لقائهما في سلسلة مباريات المربع الذهبي.