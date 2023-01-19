كأس الخليج.. الشوط الأول ينتهي بتقدم عراقي على حساب عمان

شفق نيوز/ أنهى المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، الشوط الأول من المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة بالتقدم بهدف على نظيره العماني.

ومنذ انطلاق صافرة الحكم معلناً بداية الشوط الأول للمباراة نقل "اسود الرافدين" اللعب في ساحة الملعب العماني ونفذ عدة هجمات من دون التمكن من الوصول إلى الشباك العمانية وفي الدقيقة الخامسة سدد علي فائز كرة ثابتة وصلت إلى أحضان الحارس العماني.

ولم يشكل المنتخب العماني أي خطورة على المرمى العراقي سواء في هجمة واحدة شتتها ضرغام إسماعيل في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة 15 أيضاً كانت للعمانيين هجمة وصلت إلى حدود الـ16 ياردة لكنها انتهت دون تهديد للشباك العراقية، وفي الدقيقة 17 سدد المهاجم العماني كرة للمرمى العراقي لكن الحارس جلال حسن أبعدها بسهولة.

واستمرت الهجمات المتبادلة حتى الدقيقة 24 حيث سدد إبراهيم بايش كرة قوية لم يتمكن الحارس العماني من الإمساك بها لتستقر في الزاوية البعيدة.

وبعد الهدف كانت للمنتخب العراقية عدة هجمات إلا أن المنتخب العماني ومن بعد الدقيقة 30 بدأ يضغط وحاول عدة مرات الوصول إلى شباك جلال حسن لكن خط الدفاع نجح في إنهاء خطورتها.